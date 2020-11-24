嘉義縣太保市一處肉鵝場感染H5亞型高病原性禽流感，今24日918隻肉鵝已全數撲殺。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市趙姓肉鵝場業者，22日主動通報嘉義縣家畜疾病防治所，表示其飼養的肉鵝有異常死亡情形，經防治所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，防治所今24日已全數完成918隻肉鵝撲殺及清場工作。

防治所指出，趙姓養禽場主動通報有飼養58日齡的肉鵝陸續死亡，防治所立即派員進行移動管制，並採病鵝送畜衛所檢驗，檢驗結果確診感染H5亞型高病原性禽流感。

由於國際禽流感疫情持續嚴峻，俄羅斯、哈薩克、以色列、英國及荷蘭已有禽場發生H5N8亞型高病原性禽流感案例，防治所表示，早期發現、即時處置是控制禽流感傳播的重要原則，籲請業者配合政府各項防疫及監測作為，加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候、野鳥接觸，並應隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，避免不同批次及禽種的家禽混合飼養，並禁止使用非法動物用藥物、血清及疫苗。

嘉義縣太保市一處肉鵝場感染H5亞型高病原性禽流感，今24日918隻肉鵝已全數撲殺。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )