左邊是國民黨黨旗及黨徽，右邊是國旗及國徽。（摘自FUN程式影片）

11月24日是中國國民黨的黨慶，今年適逢126周年，許多地方黨部正陸續辦理黨慶活動，國民黨前副祕書長張雅屏指出先前有民進黨立委提案修改政黨法，要求國民黨的黨徽不得與國徽近似，上週黨主席江啟臣出席地方活動時就痛批，民進黨「不懂歷史，也沒有讀歷史」，意圖顛倒歷史存續順序。

張雅屏說，對此，網路影音頻道「FUN程式」製作一支動畫影片，以有趣的方式說明，中國國民黨的黨旗來自當時在革命時，為方便辨識而設計出來的旗幟，後來也成為革命同志的行動旗幟，而中華民國的國旗，最初也並非青天白日滿地紅旗，而是象徵漢、滿、蒙、回、藏五族共和的五色旗。

FUN程式強調，五色旗國旗從1912年立國開始使用，而青天白日滿地紅旗在當時只是海軍軍旗而已，直到1946年的制憲國民大會才通過《中華民國憲法》，將青天白日滿地紅國旗寫入憲法。

FUN程式認為，無論如何，中華民國的創立是當時國民黨努力來的，國民黨用的黨旗、黨徽比中華民國用的國旗、國徽早了33年，這段歷史豈是能叫國民黨改黨徽就清洗掉的，而竄改歷史並不會讓台灣的民主進步，影片內容最後也呼應了江主席認為的，歷史不應該被遺忘、被切割，更不應該被有心人士扭曲。

(中時 )