前《大學生了沒》班底陳艾琳以修長的「琳琳腿」出名，在演藝圈發展不錯，但情路卻相當坎坷，先是跟前「MP魔幻力量」鼓手阿翔有過一段婚姻，卻因男方偷腥而離婚，之後跟台大高材生Alex(顏庭笙)再婚並生下一女，如今二婚尪又爆呼麻遭逮，事實上兩人的這段婚姻常引發議論，陳艾琳開店養家，雖一直很努力但仍爆出經濟不穩定，一度戶頭只剩1千元。

今凌晨警方於國道三甲線下台北市辛亥路口進行例行路檢，攔住一輛車盤查，聞到車上的濃厚大麻味，駕駛正是陳艾琳現任老公顏庭笙，當時他下車後神情緊張，警方一查問他隨即坦承持有大麻電子煙，因此被帶回所裡偵辦，依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，在檢察官複訊後，諭令3萬元交保候傳。

琳琳與阿翔離婚後，男方曾出面訴苦，表示還沒簽字前就曾抓包琳琳偷腥Alex還「抓姦在床」，琳琳說是報復性出軌，Alex則反嗆阿翔「我比你對琳琳好」，最終琳琳仍不顧輿論跟Alex再婚生女，並淡出演藝圈，開了花藝店並接業配養家，工作非常努力，但也因此兩人的感情跟分工狀態，始終受到質疑。

今年2月，曾有網友提問「面對未來、甚至有時候懷疑自己這樣做到底對不對，該怎麼辦」，陳艾琳則吐露公司自2017年開業，如今的風光其實是艱辛才得來的，且經濟其實不穩定，當時戶頭才剩1千多，理由是除了發薪水，還要辦年終、抽獎、尾牙、春酒等，還因新冠肺炎而無條件讓客人取消婚禮或活動，費用全退，導致她跟會計沒薪水可拿，坦承辛苦「於是昨天我哭了，我真的也很徬徨」，但還是得整理心情打起精神「然後再繼續生活、繼續努力」。

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(中時新聞網)