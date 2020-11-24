不管住家或商店，「財位」可說是非常重要，若房子沒有「財位」，會讓財富保不住，就算再會賺錢，但存款數字就是不會直線增加，甚至還向下滑落。風水命理老師楊登嵙表示「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而令「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」。「財位」找到之後，有什麼禁忌要特別注意呢？

一、財位忌空

財位需依靠堅固的牆面，牆面要從地面到天花板，有L形直角，也就是客廳能「藏風聚氣」的角落。若牆面沒有從地面到天花板，上面或下面空蕩時空氣就無法聚集，財氣就會流失。財位的地方若開門或變成了通道、走道，那財氣就無法「藏風聚氣」，財變虛空。

二、財位忌磁波

財位不可放有磁波干擾的家電，例如冷氣、電視機、音響、喇叭等，因為磁波的干擾，會讓辛苦賺來的錢長翅膀飛走了！因為這等於是讓財神處在極度不安穩的環境中。

三、財位忌壓

財位上方有沉重的橫樑，就會對居住者的財運產生困難重重的現象，賺錢壓力很大。另外，有些人家中會供奉神，例如彌勒佛、財神爺、觀世音菩薩等，亦不宜安置在樑柱下，樑柱壓神佛會賺錢困難，運勢阻滯。

四、財位忌動

財位不可放置會動的家電，例如電風扇、馬達等，會讓錢長腳，錢財不聚、流失。

五、財位忌沖

財位忌尖角沖射，因此財位附近不宜有壁刀、壁角、樓梯刀，以免影響財運。

七、財位忌穿

古人說財不露白，財位不可從外面就直接被看穿，否則賺錢犯小人，招人覬覦。財位背後是透明的玻璃窗或是落地窗，不僅難以積聚財富，還會因為洩氣而破財，最好加裝窗簾遮蔽，讓財氣不外漏。

八、財位忌蒸發

水為財，財位不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶、水盆，否則財氣都被蒸發，讓賺來的錢留不住。

九、財位忌污

在財位上堆放雜物，雜亂無章，甚至放置垃圾桶，賺錢易犯小人，有破財可能。

十、財位忌暗

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，所以非常適合擺放在財位上，鹽燈務必要保持常亮，若沒有開燈，則會象徵財運黯淡無光。

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(中時新聞網)