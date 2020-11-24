勇士「浪花兄弟」未開季就折了一將，柯瑞(Steph Curry)悲痛不已，他上周聽聞克雷湯普生(Klay Thompson)右腳阿基里斯腱受傷，不禁潸然淚下。湯普生去年在總冠軍賽左膝十字韌帶受傷的時候，柯瑞悵然蹲坐地上的背影也令人印象深刻。

柯瑞告訴《The Undefeated》說：「他是全聯盟最好的2號位(得分後衛)，聽到這消息宛如肚子挨了一記重拳，令人止不住眼淚。我不知該說什麼，像他這樣必須連續熬過兩次嚴重的傷勢。但是無論如何我們都要讓他回來，我希望他即使在復健也與我們保持聯繫。」

湯普生是聯盟歷來最好的射手之一，也擅長防守，私下是個親切又不招搖的人，NBA的球迷很少有人不喜歡湯普生。勇士總管邁爾斯(Bob Myers)說：「拿這個來與疫情相比不太合適，我知道世上有人正在生病與受苦。但就我的工作來說，這種壞消息才會令人崩潰。」

柯瑞說：「我們必須調整心態把眼光放遠，他的籃球生涯還很長，我們會熬過去的。」勇士一時之間要找個人填補湯普生的空缺非常困難，他們買來了雷霆小前鋒烏布雷(Kelly Oubre)應急。烏布雷不是得分後衛，但他告訴美媒NBC說：「要我打任何位置儘管說，相信我能幫助他們。」

(中時新聞網)