日本KYB會社（凱威百株式會社）及川金會社（川金株式會社）生產消能元件（制震器）傳出有數據造假情事，經內政部營建署與各縣市合力清查，全台共有67個建築物使用該消能元件，其中台中有6座建築物採用，交由結構專業技師進行結構安全複算，經第三方複審確認安全無虞，市府將從都市發展及建築管理面加強安全規畫與把關。

發局指出，日本KYB會社及川金會社分別於2018年對外表示，所生產的消能元件數據造假，由於相關產品也有輸入台灣使用，都發局與營建署合力清查，台中共有6座建築物採用該原件，其中使用KYB會社消能元件者共5案，使用川金會社消能元件者計1案。

為確保市民居住安全，6案均已請建築開發公司將建築物的結構圖說內容（包含有疑義的消能元件所造成影響），交由結構專業工程顧問公司進行結構安全複算，並經第三方公正單位複審確認，該6案建築物的消能元件安全無虞。

維護市民居住安全，市府將持續從都市發展及建築管理面加強安全規劃與把關，讓都市發展符合市長盧秀燕「都市美感兼具安全防災」的施政理念，打造活力宜居的幸福城市。

(中時 )