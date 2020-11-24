聯合國專家今天裁定，日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn ）去年戲劇性地逃離日本之前，多次遭到「任意」逮捕與拘留，日方應予以補償。

聯合國任意拘留問題工作小組（UN Working Group on Arbitrary Detention）在上週接近尾聲時發布意見書總結說，「4次逮捕和拘留戈恩先生的程序根本上不公平」；但日本嚴厲譴責這份報告。

這個工作小組是由5位獨立專家組成，他們不代表聯合國發言，其意見書也不具約束性。他們強調，工作小組的裁決不涉及針對戈恩的指控，只針對與他遭拘留相關的狀況。

意見書裁定說，現年66歲的戈恩遭「任意」拘留，並對他的保釋狀況受到「不尋常的限制」表示擔憂，特別是在他第2次被保釋時遭禁止與妻子有任何接觸，透過律師也不被獲准。

這些專家要求東京「採取必要措施，立刻補救戈恩先生的這個狀況」，「適當的補救方式是，依據國際法給予戈恩先生可強制執行的權利，讓他可以獲得賠償或其他補償」。

戈恩的律師盛讚工作小組做出「有勇氣的裁定」，稱此代表了「決定性的轉捩點」。

但日本政府譴責工作小組的報告說，「相當遺憾」這些專家並非基於對「日本刑事司法體系的正確了解」，而是「根據有限的資訊以及偏頗的指稱發布意見書」，「讓人完全無法接受」。

戈恩2018年11月因涉及金融不當行為被捕，數月後獲得保釋，但之後又被捕3次，共遭拘留130天，之後偷偷逃出日本前往黎巴嫩，並於2019年12月30日抵達貝魯特。

(中央社)