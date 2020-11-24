美國總統當選人拜登提名布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，印度媒體今天分析，這項任命對印度有利，但對印度的潛在敵人中國和巴基斯坦不利。

在美國總統川普政府準備展開交接之際，拜登（Joe Biden）23日宣布多項外交、國家安全人事任命，包含提名布林肯出任國務卿。

印度對拜登的人事任命相當關注，印度斯坦時報（Hindustan Times）、Mint、Zee News等媒體撰文分析，指這項任命對中國和巴基斯坦不利，對印度有利。

印度斯坦時報和Zee News表示，布林肯在總統大選期間一次印度裔美國人社群競選活動中提到，「我們面臨一個共同的挑戰」，要應付日益自信的中國，包括在中印實際控制線上「對印度的侵略」，及利用自身經濟實力脅迫他國取得利益。

布林肯說，拜登就任後，大家會看到美國民主將更新，與印度等親密夥伴合作，維護民主價值觀，以實力與中國打交道；印度則成為此一努力的關鍵夥伴。

Mint的文章表示，布林肯7月接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時曾批評川普政府退出多個國際組織和多邊貿易談判等政策，已幫助中國推進關鍵戰略目標，因此美國首先必須從川普的戰略赤字中脫身；且與中國「完全脫鉤」是錯誤的，因為這「不切實際且會適得其反」，但布林肯對中國並非鴿派。

這篇文章指出，布林肯曾公開表示，將透過暴露中國干預台灣的舉措來保衛台灣的民主；布林肯說，在亞洲必須捍衛民主價值，不能給鎮壓香港民主與侵害維吾爾人人權的北京政府一種「犯罪卻不受懲罰」的感覺。

布林肯說，美國的退出讓中國填補（權力）空缺，中國可為了維護在國際機構中的領導地位而犧牲美國利益；因此，布林肯在有關外交政策的出版物上發表的幾篇文章都提到，要推翻川普「美國優先」政策，讓美國恢復川普政府否決的全球協定，與好戰的中國打交道。

對印度控訴巴基斯坦不斷對印度進行跨境恐怖主義，印度斯坦時報和Zee News都表示，布林肯重申美國對致力於打擊恐怖主義的承諾，強調對「南亞或其他國家與地區的跨境恐怖主義沒有寬容」，將共同努力強化印度國防，增加印度成為反恐夥伴的能力。

至於美印關係，印度媒體認為，布林肯是印度的老友。

Mint表示，布林肯7月在美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）一場論壇中說，加深與印度的關係是非常優先的事務，因為這對印度太平洋地區的未來很重要，對「應對全球性挑戰中的某些挑戰」更是至關重要。

他還說，美國與印度的關係是兩黨「成功案例」，可追溯到前總統柯林頓、小布希和歐巴馬政府；且歐巴馬-拜登政府在一系列強化美印關係的措施中取得具體進展，包括讓印度成為美國的「主要國防夥伴」。如果沒有印度，美國將無法解決共同的全球挑戰。

(中央社)