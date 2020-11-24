美股大漲搭配美股期貨走高，帶動台股往「萬四」再進一步，24日台股一開盤隨即再創新高，惟心理壓力待克服，買盤未能跟進，迫使指數退回13900點之下，台積電(2330)雖然開高再戰500元未穩，但聯電(2303)大漲突破39元，為電子股加油打氣。盤面上，中小型股接棒演出，八貫(1342)蜜月行情甜滋滋，景碩(3189)、台南-KY(5906)、九豪(6127)、華義(3086)、三竹(8284)等齊登漲停。權值股休息壓抑台股表現，下半場過後賣壓加大，台股終場收跌70.88點，為13807.13點，險守13800整數關卡。今日外資(不含外資自營商)賣超47.767億元，投信賣超5.4373億元，自營商買超1.8121億元，三大法人賣超51.39億元。

台股拉回蓄勢，晶圓雙雄交替演出，炒熱電子股人氣，尤其半導體產業產能全線吃緊，IC載板族群近期再獲外資及市場青睞，今日由景碩放量攻鎖漲停價84.7元、創近3月高點領軍，南電(8046)同步放量飆漲停至152.5元、創10年4個月高點，欣興(3037)亦放量勁揚6.61%至83.9元，亦登近1月高點。面板價格11月漲勢持續，友達(2409)、群創(3481)今天聯袂反彈，漲幅雙雙都來到2%以上；法人認為，以目前漲勢及市場的觀察，12月價格欲小不易，到農曆年前都將呈現高檔震盪，面板廠營運續強可期。新冠疫苗近日捷報頻傳，提振航空股士氣，長榮航(2618)、華航(2610)盤中逆勢上漲逾1.5%。

觀看個股表現，成交量前5名個股為聯電、群創、友達、華邦電(2344)、長榮(2603)。漲幅前5名個股為八貫、景碩、台南-KY、麗清(3346)、晶心科(6533)；跌幅前5名個股為凱羿-KY(2939)、鈞泰(6131)、晟鈦(3229)、燁興(2007)、揚智(3041)。聯電ADR飆漲逾2成，收6.95美元，創歷史新高，促使聯電今天股價開高走高來到39.7元，市值超越大立光及台化，股價可望挑戰40元關卡。八貫今日以承銷價每股55元掛牌上市，由於樂觀預期全年營收獲利將有望挑戰新高，即使大盤回檔但不影響蜜月行情，開高漲幅一度逾19%，股價最高達65.6元。美系外資出具最新報告，看好IC載板廠景碩將成為掌握ABF載板及BT載板商機的最大受惠者，目標價喊到135元，利多激勵，景碩放量攻鎖漲停價84.7元，創8月中以來3個月波段高點。

台股23日創下多項紀錄，包括指數改寫新高、上市櫃總市值創46.34億元高點及連續三個交易日KD 90以上，台股表現超強，跌破許多國內操盤手的眼鏡。今日指數繼續創高戲碼，不過來到萬四門前，市場期待又警戒，由於指數頻創高後尚未有像樣的修正，導致逢高必有賣單湧出，早盤創高後指數拉回，並退到13900之下，險些失守13800整數關卡，「14」大秀好事多磨。今日台股收跌70.88點，5日RSI為74.92，10日RSI為75.81，9日K值為89.05，9日D值為90.62，20日乖離率為4.56。台股接連寫下紀錄，外資在美國選後已回補1577億元，台股挑戰萬四之餘，市場更喊出迎接萬五行情的聲音，惟大型權值股休息，近來外資忽買忽賣態度不定，短期台股高檔震盪需留意獲利了結賣壓，後市多頭格局不變，若美股能維持高檔不墜，萬四、萬五不是夢。

(時報資訊)