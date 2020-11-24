《商情》黃金亞洲電子盤走低 15:242020/11/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因有消息傳出，美國總統當選人拜登將任命聯準會(Fed)前主席葉倫為財政部長，提振了市場對經濟復甦的期望，激勵美國股市回溫，加上新冠病毒疫苗再傳捷報，降低黃金避險需求，令金價走低；截至台北時間下午3點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌13.1美元，報每盎司1824.7美元。 12月白銀下跌0.203美元，報每盎司23.43美元。 1月白金上漲7.5美元，報每盎司939.2美元。 12月鈀金下跌16.8美元，報每盎司2337美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》電金傳同步熄火 台股創高後收跌70點 14:322020/11/24 財經 《美股》產業前景看俏 美光創網路泡沫以來新高 11:082020/11/24 財經 屏東農科園區擴充腹地 啟動招商 04:102020/11/24 財經要聞 《韓股》疫苖＋拜登 韓股連2日創新高 16:142020/11/24 財經 台股逢獲利回吐賣壓 早盤創高後翻黑 11:252020/11/24 財經 《日股》日經收復26000點 續創29年半新高 11:252020/11/24 財經 《晨間解盤》中長期抱業績股 成交量穩升(倫元投顧提供) 08:522020/11/24 財經 《盤中解析》漲多先休息 萬四再等等 10:342020/11/24 財經 《集中市場》三大法人賣超51.39億元 好「四」多磨 15:242020/11/24 財經 《晨間解盤》短線偏多但提防拉回(日盛投顧提供) 09:312020/11/24 財經 財經熱門新聞 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 要聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 不怕疫情！半導體百億併購掀浪潮 外資：3大產業將巨變 - 財經 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。