因有消息傳出，美國總統當選人拜登將任命聯準會(Fed)前主席葉倫為財政部長，提振了市場對經濟復甦的期望，激勵美國股市回溫，加上新冠病毒疫苗再傳捷報，降低黃金避險需求，令金價走低；截至台北時間下午3點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌13.1美元，報每盎司1824.7美元。

12月白銀下跌0.203美元，報每盎司23.43美元。

1月白金上漲7.5美元，報每盎司939.2美元。

12月鈀金下跌16.8美元，報每盎司2337美元。(商品行情網)

(時報資訊)