台船(2208)今天在高雄廠舉行「潛艦國造建造案開工典禮」，台船董事長鄭文隆表示，潛艦國造按照既定計畫穩健進行，該案起始於105年12月21日，歷經四年的努力，台船終於完成開工準備。

依據建造合約，自108年5月3日起，合約工期共78個月，包含廠房建造及各種開工準備的時間，今天總統蔡英文主持廠房及捲板作業啟用儀式後，潛艦國造即正式邁入建造階段，原型艦預計2025年可以交艦給海軍。

台船「海昌大樓」為潛艦國造設計及行政大樓，海昌計畫船段製造工廠，則是台船將原有的上構工廠拆除後新建的工廠，未來將擔負起潛艦船段的生產任務。

台船指出，公司面對該案技術上的挑戰與困難，由台船設計團隊結合海軍的設計團隊，以及技協顧問的努力，逐一克服，奠定本土設計工程師在潛艦設計的實力，而這批台船的參與設計人員約200多員，平均年紀僅有34歲，未來也將成為國家重要的資產。

台船積極配合「國艦國造」政策，除建造軍艦外，也將積極爭取包括海軍、海巡各式艦艇全壽期維修，期許能發揮台灣的造船能量，提供最大後勤建造、維修服務。

(時報資訊)