針對週刊報導，永大(1507)因日立持股過半，明年元月中旬召開股東臨時會，恐下市劃上休止符。公司今天澄清指出，該消息已經對客戶、住戶及營業單位造成恐慌，目前日立是第一大股東，但經營階層沒有收到進一步指示，報導已經造成極大困擾，永大對外營運一切正常，完全不受股東持股變化而有所影響，報導很不恰當。

日立在今年9月底到10月上旬突襲，持有永大股權一舉過半，永大總經理蔡尚育指出，後來有跟日立大股東溝通，希望經營權、所有權分開，之間完全沒有涉及股權變動的議案。

但週刊報導下市對公司影響不小，蔡尚育表示，因為永大股票公開下市對股東權益影響大，有許多股東陸續致電公司詢問對於股價和後續的程序，但目前公司包含董事沒有收到公司要下市的規劃。

對住戶來說，因為永大維保電梯台數達6萬台，每年還有新的保養合約，這個消息會讓住戶誤會公司要結束營業，擔心維保合約權益。蔡尚育也指出，目前業務接單、正在施工的電梯及安裝業務都正常，完全不受任何影響。

另外，營造廠和建商也有在詢問，但都是照合約進度，所以客戶不用擔心。至於正在安裝的電梯會不會受到延宕？他強調這部分也是不受影響。

(時報資訊)