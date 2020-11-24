彰銀(2801)主辦耐斯廣場5年期新台幣32.4億元聯貸案，並順利募集完成，今（24）日由彰銀董事長凌忠嫄與耐斯集團總裁陳哲芳共同主持簽約儀式。此次籌措資金用途辦理借新還舊、裝修暨設備更新所需。

此次耐斯廣場5年期32.4億元聯貸案，委請彰銀擔任主辦暨管理銀行，並由合庫共同主辦，其他聯貸銀行團成員包括一、華銀、兆豐銀、高雄銀、農業金庫、臺企銀、板信銀等9家金融機構參與。

耐斯集團多年來深耕雲林及嘉義地區，事業版圖跨足日用化工、食品、觀光休閒、百貨購物等。旗下耐斯廣場融合國際視野與在地文化，於嘉義市區經營耐斯王子大飯店及耐斯廣場時尚百貨。

以高規格標準打造的耐斯王子大飯店，加盟日本王子大飯店連鎖系統，為彰雲嘉地區首座五星級國際觀光旅館。耐斯廣場購物中心則為彰雲嘉地區首座擁有萬坪廣大空間的生活百貨，提供嘉義及鄰近地區商務、休閒、購物多功能生活空間。

(時報資訊)