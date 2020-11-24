全美零售聯合會（National Retail Federation,NRF）預期2020年的節日購物季銷售額將較去年同期成長3.6%～5.2%，相當於達到7553億美元至7667億美元。

NRF在最新報告中指出，因強勁的股市、房價持續上漲，以及個人儲蓄率創下歷史新高可能提振支出，零售業儘管面臨來自這場大流行病的所有挑戰，但今年仍可能擁有強勢的收尾。

該組織表示，在省下以往用於旅行的支出後，美國民眾手頭將有更多餘錢可供消費，且有效的新冠疫苖即將開始配送的期望再度升高，亦有助於提振消費信心。

NRF預估年底節日購物季的銷售額將較去年同期成長3.6%～5.2%，而網購銷售與其他非門市銷售額估將成長20%～30%，達到2025億美元至2184億美元。

去年的節日購物季銷售額成長4%，為7291億美元。過去5年的年終購物季銷售額平均成長3.5%。這項銷售預測不包括汽車經銷商、加油站與餐館的銷售額。

(時報資訊)