《中高齡者及高齡者就業促進法》將於12月4日施行，行政院主計總處最新資料統計，台中市去年45歲至64歲中高齡者失業率1.8％，低於全國平均值，勞工局以「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」及「加強就業媒合」三大措施，協助中高齡民眾重返職場再就業。

勞工局長吳威志表示，台中市45歲至64歲中高齡勞動人口約50萬人、就業人數近48萬人，1去年失業率為1.8％，低於全國平均值1.94％。市府舉辦「中高齡就業博覽會」，邀集20家企業提供744個職缺，近700名中高齡者求職，持續協助中高齡就業。

台中市去年已協助7326名中高齡者順利就業，今年至10月協助6890名就業，平均求職就業率均逾7成，吳威志說，根據勞動部去年「中高齡及高齡者就業狀況調查」，中高齡者尋職時遭遇困難最多為「年齡限制」、其次為「找不到想要做職業類別」，中高齡者的年齡或體力會影響雇主僱用意願。

勞工局除提供一站式就業服務，舉辦中高齡就業論壇，因應中高齡就業專法施行，整合中央資源，透過「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」及「加強就業媒合」三大措施協助中高齡就業。

「推動職務再設計」考量中高齡者因年齡漸增，造成體力或視力退化等因素被迫離開職場，市府設立「中高齡職務再設計展示專區」，並成立專業團隊訪視事業單位，協助事業單位解決進用中高齡所面臨的問題、增進對工作輔具的瞭解與運用，及提供職務再設計補助，每人每年最高10萬元。

「提升雇主僱用意願」提供事業單位僱用獎助提升誘因，市府勞工局中高齡人力資源再運用提供最長6個月、最多14萬2800元獎勵金；中央雇用獎助最長12個月、最高15萬6000元獎勵金，以及安穩僱用、職場學習及再適應等計畫。

此外，「加強就業媒合」透過23個就業服務據點，提供一站式就業服務並創設不老高手及白金職人分級制人才資料庫，提供事業單位有相關專業人力需求時運用，提升媒合成功率。

(中時 )