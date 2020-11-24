電梯大廠永大機電最大股東日立製作所增加至51.1總經理蔡尚育今（24）日表示，永大公司及董事會並未收到大股東日立製作所提出股票下市計畫，對外營運一切正常，請客戶可以放心，也發布重訊澄清聲明，並無媒體報導永大股票恐下市的情事。對於媒體不實報導，永大為捍衛自身權益與維護董事長許作名名譽，保留法律追訴權，不排除提告及求償。

蔡尚育進一步表示，永大經營團隊是做好該做的事情。為股東及客戶權益做澄清。永大大陸電梯事業今年第二季已落底，第三季由負轉正，第四季大陸市場V型反轉，接單、出貨均比去年同期成長。今年兩岸電梯業務都比去年成長。

日立去年公開收購永大股票，去年持股近四成，今年十月增加攀升至51.1％。有媒體報導永大經營權千日纏鬥，恐下市畫上休止符，引發股東及客戶擔憂且頻打電話給永大。永大今日中午發重訊澄清後，下午也召開記者會說明原委。

蔡尚育表示，永大立場，任何股東增加持股都是對現有經營團隊肯定，抱持歡迎、開放的態度，會創造業績。永大目前並未接獲日立持有永大股權過半的後續規劃或行動，永大從去年持股達四成是第一大股東，業務方面，與日立進行溝通，雙方溝通管道是暢通。永大11月開董事會，並未涉及股權變動等議案，經營權與所有權分治是上市公司很普遍的現象。

蔡尚育指出，台灣在保電梯用戶6萬台，每年都簽新保養合約，對於媒體不實報導永大下市或公司收起來，讓住戶對未來維保產生疑慮及擔心，公司已向住戶說明既有接單、施工安裝及電梯維修保養業務完全正常。主要客戶以建商及營造商為主，客戶經過說明後不擔心。

永大表示，第三季大陸事業轉虧為盈，前三季EPS回升至2.39元，創近4年同期新高。第二季落底，第三季由負轉正，第四季大陸市場V型反轉，第四季接單、出貨都成長，均比第三季好，第四季超前部署，與供應鏈簽交貨及採購價格協議。第三季大陸新梯及維修保養毛利率都比去年同期提升3％～4％，疫情關係，永大透過物聯網及案需保養，隨時監控電梯狀況，大陸幅員廣大交通時間比較久，永大在大陸電梯毛利率及營收會持續向上。

蔡尚育指出，永大下半年大陸電梯事業都獲利，第四季營收及獲利都會比上半年好，爭取今年大陸事業損益兩平。永大今年大陸接單上看25,000台、出貨12,000台以上的營運目標不變。第三季房地產嚴重缺工，會影響到電梯出貨，工期受一部分影響，台灣電梯事業出貨台數預估比去年成長8％。

蔡尚育指出，永大今年出貨仍比去年同期成長，前三季台灣及大陸電梯市場佔營收各半，以往大陸與台灣電梯營收比七比三，但隨著大陸電梯事業回溫，今年大陸電梯營收占比回升而超越台灣，今年大陸電梯營收比預估55％贏過台灣45％，大陸上海、天津及成都三地工廠設備稼動率平均達八成，前十月在大陸電梯排名回升至第八名。

永大前三季EPS回升至2.39元，創近4年同期新高。法人預估，永大今年兩岸合併營收年成長至少一成，EPS挑戰3～3.5元。

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