我們經常用「耳根子軟」或「耳朵硬」來形容別人的個性，沒想到從耳朵形狀真的可以看出一個人的真實性格！日本節目日前邀請占卜師「Love Me Do」為現場來賓進行占卜，沒想到他竟然透過耳朵形狀就能精確分析出每個人的個性，讓所有人都大呼神奇。

日本節目《ニノさん》日前邀請人氣占卜師「Love Me Do」（ラブちゃん）為現場來賓占卜。Love Me Do指出，耳朵可以分成7種不同形狀，分別是長方形、橢圓形、三角形、圓形、菱形、正方形和倒三角形，每一種形狀都暗藏了不同個性的秘密。

【長方形】

長方形的耳朵代表你溝通能力很強，和任何人都可以相處的很好，而且老少通吃，各個年齡層和階級的人都喜歡與你打交道，根本就是社交達人。

【橢圓形】

橢圓形耳朵的人經常給人開朗又活潑的印象跟感覺，喜歡有趣的事物，通常很重視自己的生活品質，而且天生就擁有藝術細胞，很適合在藝術行業發展。

【三角形】

耳朵呈現三角形狀的朋友則天生不受拘束，喜歡自由自在的生活，但是要注意精神力量較脆弱，很容易出現情緒問題，該怎麼自我調節是你需要面對的課題。

【圓形】

又圓又小的耳朵代表你喜歡被別人稱讚，只要獲得讚美就會全身充滿力量，事情也會越做越好，看待身邊所有事物也會更加正面、積極。

【菱形】

菱形耳朵性格比較害羞內向，內心有單純的一面，但面對事物很有自己主見，重視私人空間、領域，對別人入侵會感到不安。

【正方形】

做事非常認真，是腳踏實地的穩重派，讓所有人都很放心將事情交給你處理。

【倒三角形】

上寬下窄的倒三角形，為人比較內斂，很少會表現出自己熱情的一面，因為很討厭失敗的感覺，有不服輸個性。

除了耳朵形狀之外，Love Me Do透露，每一種形狀裡面還會有不同的特徵，可以看出一個人的潛在個性。耳廓捲起代表你在職場或是日常中都很受長輩喜歡，反而不擅與同齡人相處。耳朵內骨偏大的人較獨裁，喜歡當領導者，但看待事情樂觀，經常會做總結的角色。

而耳內骨較小的人因為較膽小，遇到事情喜歡逃避，但也能保護自己不受傷，不過因為老是小心翼翼，內心會感到很疲倦。耳垂是漂亮正方形的人可以完美兼顧愛情和麵包。耳內骨外突的人很有主見，會勇於朝目標前進目標前進，不會受到負面意見影響。

(中時新聞網)