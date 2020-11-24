一名網友日前幫同事做CPR（心肺復甦術），在按壓過程導致同事胸口受傷，成功救回同事後卻遭對方提告傷害，讓他心寒對同事說「當初就不應該幫你CPR，不知感恩，還態度差」，同事則回應「你不用討人情」，雙方撕破臉告上法庭。醫護人員透露，CPR壓胸需下達5公分，人體在重壓下肋骨基本都會斷，屬正常現象。

男子替同事做CPR，沒想到事後被控告胸口有傷口，讓他心寒表示早知就不救了。（圖／翻攝自爆料公社）

男子替同事做CPR，沒想到事後被控告胸口有傷口，讓他心寒表示早知就不救了。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友在臉書爆料公社表示，他日前在沒有AED（心臟去顫器）情況下為同事做CPR將近15分鐘，成功把沒有生命徵兆的同事救回，沒想到事後卻遭同事控訴胸部、手部出現傷口，因為同事患糖尿病、傷口不易恢復，因此向他討公道，他氣憤回應「我沒壓到你斷骨頭就好了」、「你這麼在意傷口，我當初是不是不要壓你？」

男子替同事做CPR，沒想到事後被控告胸口有傷口，讓他心寒表示早知就不救了。（圖／翻攝自爆料公社）

同事控訴被該網友做CPR後，心臟出現問題，甚至要提出告訴，讓該網友相當痛心地說「當初就該送你去見閻羅王，CPR本來就會受傷」，他說同事本身就有心臟病，才會出現呼吸、心跳停止，並非是壓胸的後遺症，「難怪即使在台灣很多人學過CPR，因為怕惹麻煩還要跑法院，寧可打電話叫救護車就好。」他發文要網友幫忙評理。

男子替同事做CPR，沒想到事後被控告胸口有傷口，讓他心寒表示早知就不救了。（圖／翻攝自爆料公社）

男子替同事做CPR，沒想到事後被控告胸口有傷口，讓他心寒表示早知就不救了。（圖／翻攝自爆料公社）

許多網友在貼文處留言力挺該網友，也有醫護人員出面留言表示「CPR本來就會受傷，被我壓過的病人，基本上肋骨幾乎都會斷，因為正確CPR壓胸要下達五公分，這種重壓狀態，人體受傷正常。」

此外，跟據「緊急醫療救護法」，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。

(中時新聞網)