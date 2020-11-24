新北市一名政大碩士學歷的女子，陪重度殘障的丈夫出庭，結果當庭聽到老公與檳榔妹的車震錄音，憤而向檳榔妹提告求償80萬元。新北地院審理後，審酌雙方身分、條件，判小三應賠償正宮30萬元。可上訴。

根據判決書，人夫2018年3月間與小三在新北市某地玩車震，事後遭小三的丈夫提出妨害婚姻告訴，但人夫突然中風，成了重度殘障，妻子擔任輔佐人陪他出庭。豈料，人妻卻當庭聽到丈夫與小三的「車震錄音」，憤而向小三提告求償精神撫慰金80萬元。

小三辯稱與人夫交往時並不知對方已婚，且雙方只發生過一次性行為，情節輕微。但新北地方法院審理時發現，小三在之前丈夫告通姦的案件中曾證稱「是我錄音的，與人夫交往會錄音，因為要保護自己，因為我跟他都有婚姻」、「後來才知道（對方已婚），知道後還是有跟他發生性行為」。

法院審酌正宮為政大碩士畢業，任職於政府機關，月薪7萬元；小三目前無業，之前在檳榔攤工作，認為賠償金額以30萬元比較適當，判小三要賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)