行政院長蘇貞昌今在立院抱怨認真工作卻被「做到流汗被人嫌到流涎」，新北市長侯友宜24日受訪指出，工作是自己選擇的，要自己面對承擔往前走，隨時向人民報告政府所作所為與溝通，才是最重要的。

侯友宜說，不管是行政院長、總統還是基層公務員，每一個人的工作都會有不同挑戰，民眾難免有抱怨的聲音可以理解。

不過侯友宜強調，工作是自己做的選擇，除了面對與接受，更重要要隨時跟人民報告與溝通，讓民眾知道政府所作所為，就像地方政府也要跟市民溝通、跟市民報告，就自己承擔自己往前走。

(中時 )