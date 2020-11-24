蘇怨「做到流汗被嫌到流涎」 侯友宜：自己面對承擔 15:342020/11/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇怨「做到流汗被嫌到流涎」 侯友宜：自己面對承擔。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今在立院抱怨認真工作卻被「做到流汗被人嫌到流涎」，新北市長侯友宜24日受訪指出，工作是自己選擇的，要自己面對承擔往前走，隨時向人民報告政府所作所為與溝通，才是最重要的。 侯友宜說，不管是行政院長、總統還是基層公務員，每一個人的工作都會有不同挑戰，民眾難免有抱怨的聲音可以理解。 不過侯友宜強調，工作是自己做的選擇，除了面對與接受，更重要要隨時跟人民報告與溝通，讓民眾知道政府所作所為，就像地方政府也要跟市民溝通、跟市民報告，就自己承擔自己往前走。 (中時 ) #自己 #侯友宜 #工作 #報告 #政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬赴美查廠 黃珊珊：中央須硬起來 否則地方怎麼喊也沒用 11:552020/11/24 政治 市議員批蔡英文改名「關中天」盧秀燕：對民進黨是個警訊 16:522020/11/24 政治 周泉宥寒冬送暖 助街友重返社會 04:102020/11/24 地方新聞 社論／蔡總統若不想跛腳 04:102020/11/24 時論廣場 有人要拉你下台？蘇貞昌：一夜之間 好像什麼事都不對了 09:382020/11/24 政治 黃子哲》蔡英文寧為私利介入 卻在公義噤聲 10:462020/11/24 政治 楊小黎《橋牌社2》色誘路斯明 評時事激動險中風 15:582020/11/24 娛樂 中天關台倒數 陳文茜：戒嚴威權的遺毒再度被啟動 08:262020/11/24 政治 友訊轉骨成功 不缺訂單只缺料 04:102020/11/24 財經要聞 若蔡英文不接受和江啟臣辯論萊豬 李乾龍：下次街頭見 09:172020/11/24 政治 政治熱門新聞 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 皇家傳承遭查水表 結果出爐 歷史哥：吃碗牛肉麵壓壓驚 - 政治 王浩宇控「替中共挑撥總統與院長的關係」王世堅遭告發涉反滲透法 - 政治 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁說話了 - 政治 高嘉瑜曬房間照背後真正目的 陳揮文酸：太聰明了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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