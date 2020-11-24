基隆市政府都市發展處建築管理科黃姓承辦人涉貪遭起訴，檢方調查發現，黃男於2008年至2020年5月多次向跑照業者、建商等收取「快速單」費用，總計343萬6000元，其中65萬元7000元現金已扣押，剩餘277萬9000元賄款已全數繳回。

基隆地檢署表示，法務部調查局桃園市調查站接獲黃男涉貪情資後，由主任檢察官謝雨青、檢察官何治蕙共同指揮偵辦，7月28日上午11點發動第一波搜索，持搜索票到都發處建管科，現場帶走2名承辦人及4個建案的卷宗，隔日也向基隆地院聲請羈押黃男獲准。

黃男羈押期間，檢方再發動第二、三波搜索、約談，比對相關人證詞、核對證物等密集偵查後，得知黃男主要職掌基隆市建築工程施工管理、使用執照審核、核發等事務，更發現黃男於2008年至2020年5月期間，多次利用職權在審核11個建案的施工計畫、中途查驗、使用執照等業務時，向跑照業者、建商、營造廠收取「快單費」。

檢方表示，賄款總計343萬6000元，其中65萬元7000元現金已扣押，並命黃男自動繳回剩餘犯罪所得277萬9000元，賄款已全數追回；23日偵查終結，將黃男、跑照業者羅男依貪污治罪條例起訴，另外，依貪污治罪條例予以建商、營造廠簡男等6人緩起訴處分，緩起訴期間須向公庫繳納5萬元至50萬元不等金額。

(中時 )