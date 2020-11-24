中國安徽一名父親深夜出門，把2歲的兒子獨自留在家中，沒想到孩子醒來找不到爸爸，爬到陽台上不慎從13樓墜落，掉到了12樓的防盜窗上，所幸住在12樓的夫婦機警發現，男主人立刻雙手抓住男童手臂，防止他往下掉，並等待消防人員抵達現場，最後順利將男童拉進屋內。

（圖／翻攝合肥消防視頻）

綜合陸媒報導，事發於22日深夜，安徽合肥某社區一名男子趁著2歲兒子熟睡後出門辦事，沒想到孩子醒來找不到爸爸，便爬到了陽台，不小心從13樓墜落，掉到了12樓防盜窗上，住在12樓的夫婦發現一名男童兩腿懸空掛在臥室陽台防盜窗外，男主人趕緊上前死死抓住，還用腰帶捆住男童以防墜落，女主人也立刻報警求援。

（圖／翻攝合肥消防視頻）

警消趕到現場後，趕緊幫忙抓住男童，一邊安撫大哭的男童，一邊用電動剪切鉗將防盜窗剪開並徒手掰斷，終於順利將男童救進室內，大家才鬆了一口氣，在旁等候的救護人員也將男童送到醫院檢查。

據了解，這名12樓男主人過去是一名森林消防員，他因擔心男童滑落，始終全力抓住男童，甚至還用腰帶捆住男童，危機解除後，現場的人才發現男主人已滿身大汗，也因為男主人的救援，才阻止一起悲劇發生。

(中時新聞網)