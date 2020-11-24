竹南君毅中學24日上午舉行餐飲科「中華餐飲推廣中心」揭牌啟用儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致賀。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

今年就讀景文科大的林絈綸24日特別回母校展示廚藝。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學特別斥資千萬打造先進廚藝教室。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學成立餐飲科邁入第17年，新創多項特色活動，如「千人感恩拜師大典」已成全國知名校園盛事，餐飲科同學也在外獲得多項技能競賽殊榮，為了強化餐飲教學能量，校方特別斥資打造一個「中華廚藝推廣中心」讓師生能有更優的教學環境。

君毅中學為了教導學生重視傳承，連續10年舉辦「千人感恩拜師大典」，已成全國知名的校園盛事，餐飲科金牌戰隊結合苗栗在地食材研發中秋禮盒、辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖..等，成為家喻戶曉特色伴手禮 。

君毅中學為使餐飲科學生練就真本事，積極輔導學生考取國家證照，近年更創竹苗紀錄，考取中餐乙級、烘焙乙級、飲調乙級、中麵乙級..等高難度證照。參加全國技藝競賽，年年榮獲最高榮譽金手獎佳績，今年更勇奪烘焙金牌、全國技能競賽中區中餐金牌、全國技能競賽中餐第四名佳績。

為了讓師生在最好的環境下精進專業，學校董事會投資千萬，邀請專家共同規畫打造別具工業風與未來性的多功能教室，命名為「中華廚藝推廣中心」。並於24日上午邀請苗栗縣副縣長鄧桂菊等政要參加揭牌啟用儀式。教室同時將成為國家技術士中餐乙、丙級考場、食物製備國家考場。

君毅中學指出，今年榮獲全國技能競賽中區賽第一名、全國賽第四名的餐飲科同學林柏綸，已順利錄取景文科技大學，景文科大校長洪久賢得悉，特別應邀帶領林柏綸回母校參加揭幕，並現場示範料理，也期許學弟妹除了要為自己的目標努力外也要學習付出。

(中時 )