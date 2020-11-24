無法出國讓各家百貨日本、韓國美食展人潮與業績大爆發；新光三越韓國商品展信義新天地場24日登場，今年邀請81家道地韓國商家參展，其中有28家初登場、15位職人實演，讓國人不用出國亦能大口品嚐韓國美食；包括首度來台的地獄奶奶金守美系列小菜人氣醬油螃蟹、釜山最夯「晨月海鮮吐司」、起士熱狗等，預計全檔業績有望衝出15%成長。

新光三越販促部指出，疫情影響下無論日本商品展、韓國商品展均有優異表現，尤其是日本商品展包括珍珠工藝品等賣得嚇嚇叫，業績是韓國展的倍數，而韓國商品展今年是第四回，以過去來講，年年均有一成以上成長，今年從台北南西店巡展至今平均成長都在15-20%不等，信義新天地A11開展日自24日至12月6日，28家初登場像是晨月海鮮吐司老闆還特別來台先隔離再上場職人演出。

且因韓國商品展的街頭小吃居多，相對客單低，也有望吸引年輕族群進場，信義新天地特別推薦五道必吃道地韓味包括晨月海鮮起士吐司、叔叔煎糖餅、韓國諧星李英子大推平民美食「南浦洞串燒─年糕香腸串」、明洞館的烤牛肉便當與釜山魚板等。且配合商品展開展13天每天都有限量每日一物「買一送一」。

至於國人赴韓最愛的伴手禮與韓國文創選物也有不少驚奇，像是目前在韓國高中生超具話題的DOWDOW&MOWMOW、Wiggle Wiggle等，均有限量發售新品。

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