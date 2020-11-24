政治職人劇《國際橋牌社2》10月底在馬祖軍事線殺青，劇組24日在二二八和平公園紀念碑前舉行開鏡團拜儀式，除了第一季原班經典人馬楊烈、蔣偉文、西田惠里奈到場外，也公布第二季全新卡司，包括路斯明飾演男主角陳慶堂、范宸菲飾演女主角蘇婉甄，由百年家族接班人與記者的視角，帶觀眾揭開1995至1996年的政治風暴，第二季新演員楊小黎、蔡阿炮、章永華、簡建安、何宜珊也到場出席團拜儀式。

路斯明劇中飾演出身台南望族的「陳慶堂」，為準備這部戲壓力非常大，已經1個月沒睡好，除了政治背景的補充之外，劇中他也得說中、英、台三語，為戲特別請教台語顧問蔡阿炮，希望呈現台南道地口音；雖他熟悉英文，但因政治劇情要使用正式用語，和生活中的口語對話截然不同，路斯明笑說「我三種語言都講不好」。

楊小黎是政大外交、廣電雙主修高材生，將近1年沒拍戲，這回在《橋牌社2》飾演當代美女主播跨界政壇，劇中她身為時代女性，在男人群中展現政治企圖，也色誘路斯明來達成目的，自招配備「一定要低胸、緊身」。回憶有一場戲對著群眾批評時事，由於導演很細心，取景各角度拍了快10次，尤其台詞之多，講到爆青筋、面紅耳赤，現場又噴乾冰，宛如「在毒氣室裡發飆」，情緒激動到下戲還耳鳴，自虧差點中風。楊小黎為戲請教在政府服務的老師，能理解他們很辛苦，自己倒是沒從政念頭「把戲演好就好」。

劇中她播報新聞，現實中也曾從事新聞行業，回憶當年華視舉辦全台主播海選，同學瞞著她幫她報名比賽，她奮力考上第一名順利拿到合約，後來因個性不適合便離開新聞界，但當時播報訓練，對如今她主持《在台灣的故事》相當有幫助。跟著節目到各地採訪不同人事物、為人民發聲，她笑說緊接著就接演《橋牌社2》，節目意外符合戲中角色，「種什麼因得什麼果，為民喉舌的感覺有了，這角色就來了」。

飾演總統黎清波的楊烈則說，接演第二季壓力很大，做了更多的功課，比第一季更為謹慎。被問道第二季連夫人都換了？楊烈笑說，我自己也嚇一跳，早上才發現。製作人汪怡昕強調，選在這個很特殊的地點，做這次開鏡的主要內容，希望無論什麼族群、背景、黨派，大家能回想起台灣走過的記憶，讓每個族群都是有對話的。《國際橋牌社》預計於2021年年後上映。

楊小黎（左）、蔣偉文在《國際橋牌社2》有精彩互動。（國際橋牌社劇組提供）

路斯明（右）、范宸菲加入《國際橋牌社2》演出。（國際橋牌社劇組提供）

(中時 )