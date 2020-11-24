雲林縣虎尾鎮「深秋美人宴」美人樹賞花節上周於虎尾鎮建成路登場，整個禮拜湧入2萬多人賞花，意外獲得好評。（周書聖攝）

雲林縣虎尾鎮「深秋美人宴」美人樹賞花節上周於虎尾鎮建成路登場，整個禮拜湧入2萬多人賞花，意外獲得好評，虎尾鎮公所加碼延長活動時間，27日將繼續舉辦賞花節，參與民眾可以獲取限量紀念背包，還有免費日本浴衣體驗，讓遊客在疫情影響之際享受偽出國旅程。

虎尾鎮公所11月初時發現美人樹大道上的美人花逐漸盛開，臨時起意舉辦虎尾美人樹賞花節，籌備期間僅短短一周，但是參與民眾卻出乎意料之多，鎮公所估計上周有超過2萬人前往賞花，且多數都是外地遊客，連同帶動虎尾市區觀光商機。

虎尾鎮長丁學忠坦言，沒想到賞花活動會有這麼多人參與，確實是意料之外，由於美人花花期還沒結束，所以決定再將活動延長一周，27、28日還有2天時間可以在櫻花大道免費體驗日本浴衣。

丁學忠強調，明年還要繼續舉辦，而且會提早規畫籌備，讓整個活動更加豐富，但為維持環境整潔，秉持垃圾不落地原則，暫時不考慮開放小吃攤販擺攤。

許多遊客在虎尾鎮公所紛絲專頁留言表示，「美極了」、「濃濃日本風」、「虎尾鎮都亮起來了」，也有許多遊客詢問「浴衣是否有男生的款式？」、「浴衣體驗需要預約嗎？」，討論度相當熱烈。

雲林虎尾除了美人樹大道以外，還有青埔落羽松秘境，兩大美景盡收眼底，虎尾也變成新興網美打卡聖地，要想留下美照的民眾，一定要把握美人樹最後的花期。

(中時 )