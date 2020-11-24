合庫金(5880)今舉行法說會，合庫金表示淨利差(NIM)下滑速度有趨緩，第三季NIM算是已觸底；此外，今年以來投資收益表現亮眼，股票和債券獲利各18億元，在低利率環境下，未來在台股方面仍將逢低布局，因為台股的平均殖利率仍有3.5%，會選擇高股息逢低布局。明年土建融的放款餘額目標1400億元，年增7.6%，明年在放款方面會增加首購族的業務拓展。

合庫金前3季合併稅後淨利123.86億元，較去年同期減少6.29%，稅後資產報酬率0.43%（年化），每股稅後盈餘0.9元。核心子公司合庫銀行前3季稅後淨利106.96億元，較去年同期減少10.09%，主因為提升資產品質而增提呆帳費用所致。合庫銀行前3季淨收益較去年同期成長2.45%，主要動能來自於金融商品（含兌換）淨收益成長40.83%所致。第三季底合庫金控資本適足率114.58%，雙重槓桿比率115.46%。合庫銀行資本適足率13.73%，第一類資本比率11.34%。

合庫銀行截至2020年9月底止，設有24個海外據點，其中亞太地區共20處，占所有海外據點比重約8成以上，後續將加速越南河靜分行及平陽代表人辦事處申設進程，串聯新南向政策國家之服務網絡，另將持續推動休士頓分行之設立，提升海外營運規模。

合庫銀第三季的存放比和淨利息收益率均較前季下滑，存放比降到1.282%，淨利息收益率為0.966%。雖然存放比和淨利息收益率呈雙降，但財務投資操作表現亮眼。

根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及加總金融債券發售額後的30%。合庫銀目前約28.25%左右，仍約有560億元左右的放款空間。

(時報資訊)