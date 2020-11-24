今年台灣閱讀節「閱讀嘉年華」活動將於12月5日在中正紀念堂園區登場，推出逾250場結合新課綱精神、STEAM領域及雙語教育、國際文化的創新閱讀活動，荷蘭人氣米飛兔娃娃也會現身。

今年台灣閱讀節記者會今天在國家圖書館舉行，教育部次長林騰蛟說，公共圖書館服務大幅躍升，不僅民眾進館人次突破1億人、借閱總冊數也超過8130萬冊。教育部自102年起責成國家圖書館規畫「台灣閱讀節」，每年12月第一個周末舉辦的「閱讀嘉年華」更受到大家引頸期盼。

今年「閱讀嘉年華」活動，有經典人氣的「歡樂故事村」、「科學．飛行．瘋泡泡」等專為0至6歲幼兒設計聽、說、讀、寫、玩閱讀活動，另邀請中華民國圖書館學會推出「我的圖書館怎麼那麼可愛」活動、結合學校、博物館與圖書館推出「青春學園」、「博物嬉遊島」與「旅圖小徑」等。

此外，來自荷蘭的米飛兔也會出現，由於12月5日正好是荷蘭聖尼古拉斯節前夕，聖尼古拉斯（耶誕老人原型）會在現場贈送荷蘭傳統餅乾。

11月至12月期間，國家圖書館館內更辦理多場經典閱讀講座，如新書講座《間隙：寫給受折磨的你》，邀請平路與蔡詩評老師對談生命中的必然與不必然以及「冬季閱讀系列-筆尖上的花花世界講座」，將陪伴大家度過愉快的閱讀時光。

而國立公共資訊圖書館則自11月開始推出「想見你野來閱讀」系列活動，將閱讀元素融入休閒生活，活動內容有「閱讀角創意布置競賽」、「文青的野餐派對」，以及專為親子家庭規劃的「不設限野餐派對」、創意教養與造型吐司野餐料理教學等。

國家圖書館館長曾淑賢提醒，因為疫情關係，請民眾於事前完成實聯制線上表單登記，並保留截圖。活動當天全程配戴口罩，向工作人員出示截圖，黏貼識別貼紙並獲得一枚集章，即可自在參加園區內任何一場活動，無須重覆登錄填寫，活動當天現場也可填寫紙本實聯制表單。

(中時 )