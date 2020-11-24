民進黨立委高嘉瑜因感嘆年輕人買不起房，自曝已租屋10年，但卻遭起底名下有2筆建物、4筆土地，雖多次出面澄清，但前後說法不一仍引發爭議。反觀時代力量立委邱顯智，是真正的「無殼蝸牛」，雖然他名下無房產、債券等，但妻子及女兒名下有賓士車、存款、股票。

邱顯智擔任時力黨主席期間，曾說「我還是一個只能租屋、買不起房的黨主席」，對於年輕人面臨居住問題的苦，感同身受。

根據9月廉政專刊，邱顯智名下沒有房產、債券，僅一台國瑞汽車，且所有人是「雪谷南榕法律事務所邱顯智律師」，以及3萬5597元的活期存款。

不過，邱顯智妻子及女兒名下，共有存款97萬2268元、1台價值147萬的賓士車，另有6檔股票，包括台達化、中鴻、金麗-KY等，總價額50萬2550元。

邱顯智先前透露在新竹租屋，很幸運遇到好房東，每個月租金1.5萬元沒漲過，也怕哪天房東說要收回去、不租了，「我們就沒有家了」。

(中時新聞網)