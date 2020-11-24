今年就業市場受到疫情影響，使用網路軟體進行「遠端面試」成為企業面試趨勢，很多人視訊面對鏡頭時會慌張，如何在視訊面試時獲青睞？勞動力發展署中彰投分署舉辦模擬面試競賽，有人使用自製簡易圖卡、道具，配合手勢介紹自己；也有面對鏡頭落落大方、笑容可掬，甚至來段簡短笑話，化解面試緊張的氣氛，年輕人找工作贏在視訊面試的起點。

勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心辦以遠端面試為主題辦理「Digital面試術」模擬面試競賽，邀請產業界人資主管擔任評審，提醒青年朋友視訊面試時該注意的小技巧，受到青年朋友的熱烈響應！

中彰投分署長林淑媛表示，很多年輕人視訊面對鏡頭時會慌張，為了協助青年瞭解遠端面試的重點，競賽特別邀請泰谷光電人事經理李惠鈴、裕元花園酒店人資經理吳滿玉與健椿工業人資課組長賴俊希共同擔任評審，與參賽者互動並分享業界實際面試的祕訣，期待青年朋友透過競賽練習獲得將來進入職場實際面試應對的寶貴經驗。

該競賽活動共選出六件得獎作品，獲得佳作的林廷瑋說：「過往有參加學校模擬面試的經驗，但遠端面試體驗算是第一次，等待面試過程非常緊張，但實際體驗後發現就像跟朋友視訊聊天，氣氛沒有預期嚴肅，透過這次比賽演練，實際感受與企業人資主管的面談經驗，讓我收穫滿滿。」

林淑媛強調，作好充足的事前準備，克服緊張以輕鬆但不隨便的對談，向面試官展現自信與真誠，為面試最重要的第一步，而應試設備連線的品質、環境光源是否充足、背景避免過多干擾更是不可忽略的細節。

(中時 )