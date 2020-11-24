為防止全球暖化，以新能源汽車取代傳統燃油車是難以逆轉趨勢。儘管電動車龍頭是美國企業特斯拉(Tesla)，但大陸透過政策支持，匯聚電動車組裝與電池等零件形成產業鏈，《日本經濟新聞》指出，「中國作為銷售和生產方面主導世界的電動車強國正在提升存在感」，呼籲汽車業身為日本產業支柱，應該正視趨勢並加以應對。

據英國汽車產業研究機構LMC Automotive公司統計，今年上半年全球電動車產量約66萬輛，大陸約占38.4%，產量第2大美國、第3大韓國分別只占23.1%、8.5%。而大陸汽車出口雖因全球疫情大爆發下降，但電動車是去年同期出口量2.4倍、出口額11億美元更達3.7倍。

歐、美車商以大陸為電動車生產基地趨勢也很明顯。BMW明年開始要在歐洲交車的iX3在遼寧生產；特斯拉也開始向歐洲出貨上海超級工廠生產的Model 3，執行長馬斯克(Elon Musk)在描繪明年達成百萬輛產量時還曾表示，關鍵是上海廠。日產、本田等日企也透過與陸企合資方式建立電動車廠。

大陸最大民營車企浙江吉利控股旗下電動車Polestar已向歐洲、北美出口，在部分國家新車銷售已挺進前3名。重慶長安向南美洲，愛馳、小鵬向歐洲，都已展開滲透。政府為實現2060年達成碳中和承諾，用政策工具和財政支持推動新能源車普及，過去5年都是全球最大新能源車市場，國家、民營企業累計已投入逾2兆人民幣投資。

電池大廠寧德時代、冷卻零部件廠浙江三花智慧控制、高壓直流供電繼電器的廈門宏發電聲的發展，也展現大陸在電動車產業鏈日趨完善。疫情之下，不只電動車，傳統燃油車也更加難以放棄大陸市場與產線，甚至有日本、德國不願跟進美國打陸企，也是考慮汽車業者利益的說法。

《日本經濟新聞》分析，大陸建構起電動車產業鏈，日本的零部件、材料商也會受惠，馬達廠日本電產與鋰電池零部件商旭化成、住友化學也加速在陸布局，並在結語提到：「汽車產業的勢力版圖正從日美歐轉成以中國為重心，對日本來說屬於支柱產業的汽車出口、生產都可能受影響。」

(中時新聞網)