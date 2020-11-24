新北市板橋音樂公園地下停車場原預計今年4月完工，但卻無法如期完工影響民眾休憩空間，議員葉元之今（24日）邀集相關單位前往會勘。（葉元之提供）

新北市板橋音樂公園地下停車場原預計今年4月完工，但卻無法如期完工影響民眾休憩空間，議員葉元之今（24日）邀集相關單位前往會勘。（葉元之提供）

新北市板橋音樂公園地下停車場原預計今年4月完工，但卻無法如期完工影響民眾休憩空間，議員葉元之今（24日）邀集相關單位前往會勘。（葉元之提供）

新北市板橋音樂公園地下停車場原預計今年4月完工，但卻無法如期完工影響民眾休憩空間，議員葉元之今（24日）邀集相關單位前往會勘。交通局表示，因挖到大同水上樂園舊有遊樂基礎設施導致工程延長，停車場將於12月中下旬啟用。

民眾向新北市議員葉元之反映，目前公園仍被大面積圍住，導致民眾無法使用公園設施，休閒活動空間大受影響。葉元之今（24日）邀集市府相關單位會勘。

葉元之表示，停車場工程已進行2年多，大幅減少周邊民眾的遊憩空間。工程完工後，可以解決周邊居民的停車需求，原本停車場預計今年4月就完工，他會督促市府加快行政程序。

交通局解釋，音樂公園的舊址是大同水上樂園，沒想到在進行停車場地下開挖作業時，竟挖到滑水道、摩天輪等舊設施基礎，處理起來較費時，加上天候以及護樹團體抗爭等因素影響，因此延長了近6個月的工期。

交通局表示，停車場在9月已經完工，10月初已向工務局申請使用執照，目前尚在審查階段，預計停車場12月中下旬就能啟用，可以提供411個汽車停車位以及100個機車停車位。

(中時 )