台灣民意基金會24日公布最新民調，台灣20歲以上的成年人中，有35％最欣賞新北市長侯友宜，侯24日受訪指出，他只看不好的，新北市有403萬人且幅員遼闊，還有很多事情沒有做好，他要把這些不滿意的地方做好，才是他最重要的課題。

侯友宜說，努力做好現在工作才是他應盡的責任，他目前很多工作都沒有做得很好，今天還接受綠色和平基金會提出的無媒城市等挑戰，一關一關去過、去檢討。

(中時 )