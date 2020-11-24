名列六都首長最受歡迎 侯友宜：只看不滿意的 15:442020/11/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民調六都首長侯友宜最受歡迎 侯：只看不滿意的。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民意基金會24日公布最新民調，台灣20歲以上的成年人中，有35％最欣賞新北市長侯友宜，侯24日受訪指出，他只看不好的，新北市有403萬人且幅員遼闊，還有很多事情沒有做好，他要把這些不滿意的地方做好，才是他最重要的課題。 侯友宜說，努力做好現在工作才是他應盡的責任，他目前很多工作都沒有做得很好，今天還接受綠色和平基金會提出的無媒城市等挑戰，一關一關去過、去檢討。 六都民調出爐 侯友宜人氣王 陳其邁最不受歡迎 游盈隆曝關鍵 (中時 ) #侯友宜 #基金會 #民調 #六都 #首長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘美心金樽衝浪 勇奪雙后座 04:102020/11/24 地方新聞 台美軍事情報交流 重中之重 04:102020/11/24 焦點要聞 最不欣賞的六都首長倒數第二 鄭文燦：相信首長都全力以赴 16:462020/11/24 政治 林佳龍交通宣導影片點閱差 侯友宜：我自己去拍可能更差 12:152020/11/24 生活 台商回流投資掛零 市議員要求盤點閒置土地 14:572020/11/24 生活 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁說話了 14:372020/11/24 政治 稀有「白額雁」 現身花蓮 愛鳥人士搶拍嬌客身影 14:242020/11/24 寶島 高雄建商蓋總部 自用出租兩相宜 04:102020/11/24 財經要聞 《傳產》人、宅蜂擁而至 桃園磁吸冠六都 16:312020/11/24 財經 磐石企業傳承 新一代再創高峰 04:102020/11/24 產業特刊 政治熱門新聞 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 皇家傳承遭查水表 結果出爐 歷史哥：吃碗牛肉麵壓壓驚 - 政治 王浩宇控「替中共挑撥總統與院長的關係」王世堅遭告發涉反滲透法 - 政治 獲頒「最不欣賞的六都市長」 陳其邁說話了 - 政治 高嘉瑜曬房間照背後真正目的 陳揮文酸：太聰明了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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