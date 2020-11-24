為推廣台南國產牛肉，台南牛肉節29日將於善化區農會熱鬧登場，24日先由善化在地「八甲田」總舖師示範，推出10道以國產溫體牛不同部位入菜的美食料理。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

為推廣台南國產牛肉，台南牛肉節29日將於善化區農會熱鬧登場，24日先由善化在地「八甲田」總舖師示範，推出10道以國產溫體牛不同部位入菜的美食料理，其中的「鮮甜牛肉羹」，活動當天消費者只要用50元銅板價，就可以享用，還贈送市集50元折價券。

台南市長黃偉哲表示，善化牛肉已經是遠近馳名，清燙牛肉湯更是受饕客喜愛，最重要的絕對沒有含萊克多巴胺，完全完勝美國或是外國進口牛肉，歡迎喜歡牛肉的朋友來台南，品嘗善化國產溫體牛肉好味道。

善化農會總幹事洪錦秀表示，台南清燙牛肉節自2004年舉辦以來，吸引許多遊客慕名前往，今年活動結合傳統辦桌文化，推出千分的50元鮮甜牛肉羹餐券，在市集活動、農會展售館消費可再折抵50元，現場還有農夫市集、廚藝小教室、有獎徵答等精彩活動。

台南市農業局表示，台南為重要牛肉產地，目前有養牛場158場，牛隻2萬6657頭，約占全國17 ％，僅次於彰化縣及屏東縣，但居六都之冠，飼養的牛經合格屠宰場屠宰後直送清燙牛肉店家，溫體國產牛肉新鮮優質，深受消費大眾喜愛。

農業局表示，為了讓消費者能夠食用安全衛生國產牛肉，除了加強肉牛屠體屠宰衛生檢查與肉品衛生安全檢驗外，業者也配合產銷履歷牛肉驗證制度，建立國產優質牛肉品牌，設立更多的國產牛肉專賣店。

農業局說明，國產牛肉在地生產，當日屠宰後就直送到使用國產牛肉店家，不像進口牛肉必須經過冷凍、冷藏長途運輸，因此，吃牛肉當然以新鮮美味的國產牛肉為第一選擇，歡迎大家來「美食之都」台南，品嘗國產溫體牛肉好滋味。

(中時 )