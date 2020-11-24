台鐵台南站11月28日推出「縱貫線台南=打狗通車120週年」紀念套票，每人每次限購4套。（台鐵提供）

為慶祝縱貫線南段通車120週年，台鐵局將於本周六上午9時，在台南站出口前右側廣場發售「縱貫線台南=打狗通車120週年」紀念套票1500套，每套售價250元，每人每次限購4套，內含3張名片式車票、2張薄紙式月台票，現場備有台南、打狗2款紀念戳章，供民眾蓋章留念。

台鐵說，本套票特色為以車路墘站名及首次發行仁德站的名片式車票為主，包含「台南—車路墘」區間單程票、「車路墘—仁德」區間單程票以及「仁德—永康」莒光異級名片式車票各1張。

繼10月中旬台南市政府辦理DT668蒸汽火車慶祝台南建站120週年活動後，台鐵局將在11月28日上午9時在台南站推出縱貫線台南=打狗（高雄）間通車滿120週年，特別發行紀念套票，在台南站即將邁入地下化前與社會大眾一起懷念這120年來的演進過程。

台鐵縱貫線南段自打狗停車場（高雄站前身）在1899年11月往北鋪設至台南，打狗至台南間並於1900年11月29日正式通車營運，沿線的車路墘停車場（保安）同時建站啟用。目前台南站的主體站房被列為國定古蹟，並自2017年10月起進行一系列的古蹟整修工程，將恢復二樓台灣碩果僅存的鐵路飯店原貌與營運，完工後將做為台南鐵路地下化後的地標。

(中時 )