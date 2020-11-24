總經理林小文堅持商品一定要與市場有差異性，要讓消費者吃的到品質。（陳淑娥攝）

「小文姐拌麵」有香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵等3種口味。（陳淑娥攝）

總經理林小文堅持商品一定要與市場有差異性，要讓消費者吃的到品質。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情雖重創經濟，但卻讓泡麵銷售大幅成長！中部知名老品牌「裕芳食品」看準商機研發「小文姐拌麵」，包括香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵等3種口味，1包3種吃法，自7月上市至今頗受好評，每月銷售達2.2萬包。總經理林小文說，「我的東西一定要與市場有差異性！」要讓消費者吃的到品質。

林小文表示，裕芳食品經歷1997年口蹄疫大衝擊，在危機中求生存，從傳統的思維中大突破，帶領裕芳食品從一家店擴展至今6家門市，2003年開啟「網路商城」，2017年12月更首開業界先例，與智慧科技接軌，開了第一場肉干界直播，讓消費者透過直播認識裕芳食品及如何選購優質肉干。

林小文說，由於拌麵市場大，國外一個月平均有2100萬包需求，國內目前一個月800萬包，商機無限，今年7月推出3種口味拌麵，包括香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵，每個月平均賣出2.2萬包，尤其XO干貝旗魚香蔥拌麵最獲大眾青睞。

董事長楊家芳指出，每種拌麵有3種吃法，可以乾拌麵、湯麵，也可以炒麵，消費者可以用手機掃包裝上的QR碼，就有小編示範如何料理，非常方便。除了現有的3種口味外，目前在研發素食口味中，拌麵產品也計畫行銷到國外市場。

楊家芳提到，明年國內要進口萊豬，裕芳食品肉干全採用國內溫體豬，不受影響，且選用脂肪少、瘦肉多的部位，以後腿肉為主來製造肉干，口味多樣，品質有保證。

「裕芳食品」是中部知名老品牌，1986年創立至今，銷售商品高達243項，包括肉鬆、肉干、魚鬆與休閒食品，是陪伴著許多人一起成長的好滋味。近期更是打入拌麵市場，提供消費者更多選擇。

(中時 )