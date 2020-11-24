美國國務卿蓬佩奧日前表示，台灣一直不是大陸的一部分，過去35年來美國民主、共和兩黨政府所遵循的政策都承認此事。對此，中華亞太菁英交流協會理事長范世平認為，蓬佩奧此舉為下任美國總統拜登建立未來對台立場的框架。更甚者，美軍很有可能建立新的第一艦隊來抑制大陸在印太地區的擴張。

范世平在臉書發文表示，美國國務院過去對敏感的台灣議題，一向是保守而低調。但其實蓬佩奧所說的就是美國一貫的立場，只是過去國務卿避而不答，如今蓬佩奧捅破紙窗。蓬佩奧的說法就是為拜登和國務院建立未來的對台立場的框架，因此，蓬佩奧的說法將會是美國外交史上關鍵的一頁。

范世平更指出，就像美國海軍部部長布瑞斯威特17日表示，面對大陸日益在印太的威脅，現在單靠第七艦隊已經力有未逮，是時候該建立一支新的「第一艦隊」，以兩個艦隊共同負擔美國印太司令部的防禦需求。

由於布瑞斯威特也是川普任命與參議院同意的政務官，所以范世平認為，布瑞斯威特此舉也在為拜登可能上台做準備，訂下遏制大陸軍事擴張的另一框架，因此「第一艦隊」將有可能在明年1月20日新任總統就職前成立。

(中時新聞網)