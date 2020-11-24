民進黨立委高嘉瑜近日因炒房、打房問題屢登新聞版面，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪，後來又公開房間內宛如回收場的照片，再度引爆話題。然而，根據109年她參選立委時的財產申報資料，名下股票有台積電、友達跟群創等8家，其中，台積電共有11張，若依今(24日)開盤價499.5元計算，市值則約為549.4萬元。

高嘉瑜近日PO出房間照遭外界質疑是轉移炒房焦點，爭議持續延燒。而根據109年立委候選人財產申報資料，高嘉瑜名下還有現金89萬9988元，存款總額266萬1327元，另有群創、友達、台積電等8家上市股票，總計44萬2720元。

其中，高嘉瑜共有台積電股票11張，以今(24日)開盤價499.5元計算，市值則約為549.4萬元。而高嘉瑜則表示，身為投資新手不知道要買哪支股票，只好買台積電，而平常就有存錢的習慣。

然而，高嘉瑜近期炒房風波爆發後，有不少網友則是在批踢踢留言表示，「可憐啊，被政府追殺了」、「在綠色裡，她算窮人」、「才11張台積電就不要拿出來說嘴了好嗎」。

另外，高嘉瑜房間內的大量雜亂衣物照片曝光後，眼尖網友更發現竟有「泛黃」枕頭，忍不住說「隔著螢幕都可以聞到味道」。而她也在臉書澄清，自己買房如實申報，但因為囤物症，導致租屋處東西堆積如山，宛如資源回收場而無法搬家；她也強調如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位、不會買毛胚、不會登記名下誠實申報。

(中時新聞網)