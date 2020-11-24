「台灣人最欣賞的六都市長」民調結果。（圖／取自「財團法人台灣民意基金會」官方網站）

「台灣人最不欣賞的六都市長」民調結果。（圖／取自「財團法人台灣民意基金會」官方網站）

財團法人台灣民意基金會今日公布11月份民調結果，董事長游盈隆指出，新北市市長侯友宜榮獲最受欣賞的六都市長第一名，擁有跨黨派的支持度；而最不被欣賞的六都市長第一、二名，分別被高雄市市長陳其邁與台北市市長柯文哲，這個結果則來自藍綠支持者。對此，陳表示會不分黨派傾聽民意，施政更努力，讓市民看到城市的進步，進而減少社會對立。

財團法人台灣民意基金會公布最新民調，「台灣人最欣賞的六都市長」，第一名為新北市市長侯友宜的35%，第二名為桃園市市長鄭文燦的19.9%，第三名為台北市市長柯文哲的16.8%，第四名為高雄市市長陳其邁的9.6%，第五名為台中市市長盧秀燕的8.1%，最後一名則為台南市市長黃偉哲的2%，而「沒意見、不知道、拒答」者則有8.7%。

「台灣人最不欣賞的六都市長」，第一名為高雄市市長陳其邁的25.5%，第二名為台北市市長柯文哲的24.2%，第三名為台中市市長盧秀燕的17.6%，第四名為台南市市長黃偉哲的8.5%，第五名為桃園市市長鄭文燦的2.6%，最後一名為新北市市長侯友宜的1.8%，而「沒意見、不知道、拒答」者則有19.8%。

游盈隆分析，侯友宜在民進黨支持者中獲得兩成七的支持度，在國民黨支持者中也獲得五成一的支持度，顯見侯擁有跨黨派支持度，在中性選民方面也擁有極大號召力，堪稱是位「民意小巨人」，已展現問鼎2024總統大位的潛能。柯文哲做了6年卻被侯大大超前，足見柯聲勢大不如前。

針對獲頒「台灣人最不欣賞的六都市長」一事，陳其邁表示，現在他是高雄市長，施政不分黨派，包括用人、施政工作的推動都會很謙虛傾聽民意，畢竟高雄市在今年有很多事情發生，除了總統選舉，又有罷韓投票、市長補選，他希望施政更努力用功，讓市民看見城市的進步，減少對立，撫平社會傷痕。

(中時新聞網)