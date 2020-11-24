川普最忠實的支持者、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）22日表示，川普律師團的行為「讓國家難堪」。

在美媒預測拜登勝選16天後，美國總統川普昨（23）日終於同意讓拜登團隊進行交接，外媒分析，愈來愈多共和黨大頭公開呼籲川普結束堅持、繼續往前走，是川普昨日讓步的原因之一。

在川普建議下，美國總務署（General Services Administration）署長墨菲（Emily Murphy）周一正式致函拜登，通知他川普政府已經準備好進行政權交接，儘管川普仍不承認敗選，更發布推文強調將繼續訴訟，相信最終會勝出，但部分媒體已經認定，這是川普至今最接近承認敗選的言論。

路透社指出，川普先前堅決透過在各州的訴訟戰到底，不過周一晚間態度丕變，讓他讓步的關鍵在於來自共和黨內部的壓力愈來愈大，愈來愈多共和黨大咖呼籲川普結束翻盤他敗選的企圖，另外，密西根州當天認證拜登勝選也是原因之一。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，部分川普盟友以及愈來愈多共和黨人告訴川普，他連任的機會「已經結束了」，並且呼籲他移交權力。報導指出，川普最忠誠的盟友、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）向美國新聞網站Axios表示，「拜登勝選，現在是向前走的時候了。」

蘇世民說，他擁護好的程序，「在選後3天，我就試著要當理性的聲音，並且向外傳達為何讓所有美國人相信選舉有受到正確處理關乎國家利益，不過今天結果已經非常明確，這個國家應該向前進。」

「我支持川普總統，以及他所打造的強勁經濟道路，就像其他商界人士，我已經準備好幫助總統當選人拜登以及他的團隊，協助重建後疫情經濟。」

除了蘇世民，上百名共和黨前國安官員周一聯合發布聲明，要求黨中央譴責川普拒絕認輸的行徑，形容川普的行為是「將美國民主及國家安全置於險境」，「呼籲共和黨領導人，特別是那些國會議員，公開要求川普停止反民主的攻擊。」

這份連聲明獲得包含在小布希政府期間擔任中情局局長的麥可海登（Michael Hayden）在內等大咖連署。

另外，愈來愈多參議員公開和川普唱反調，強調此次大選沒有大規模違規事件，參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）、波特曼（Rob Portman）等人，周一都已表態，沒有證據顯示有大規模舞弊行為，波特曼更指出，「現在是迅速解決任何懸而未決問題的時候，然後向前邁進。」

即將在年底退休的參議員亞歷山大（Lamar Alexander）表示，「當你處在公共生活，人們會記住你所做的最後一件事。」川普最忠實的支持者、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）22日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，針對川普法律團隊提不出舞弊證據時，痛批他們「讓國家難堪」，呼籲川普結束徒勞的行為。

(中時新聞網)