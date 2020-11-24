今年台中購物節累積登錄消費金額破90億元，炒熱防疫期間的買氣，市府打鐵趁熱，舉辦首屆「2020台中女麗購」，以消費滿額抽大獎為號召刺激經濟，活動號召全民票選主視覺，由「粉紅心情、購物魅力」獲得5成支持率勝出，凸顯女性「明快步調、寵愛自己、注重品味」成為首屆活動形象。

經發局擴大召募合作店家，歡迎全市各行業優質店家加入行列，搶攻耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶商機。

經發局長張峯源表示，「2020台中女麗購」活動期間為今年12月9日起至明年2月6日止，為期60天活動將延用今年「台中購物節APP」，辦線上天天抽、周周抽、雙週抽、月月抽大獎，最大獎「壓軸抽」黃金50兩。

消費民眾從手機APP登錄消費發票，每累計500元即可獲一次抽獎機會；此外，還有線上驚喜禮贈送活動。

張峯源指出，「2020台中女麗購」活動將繼購物節後，再次發動產業引擎，希望創造消費者與合作店家雙贏格局，協助業者多元導客刺激業績，更幫消費者爭取購物優惠及商家折扣，鼓勵各方優質店家共襄盛舉，運用活動主視覺多方管道行銷，讓台中成為全國最有魅力的購物大城市。

為協助業者深入了解此次活動內容，經發局將舉辦「合作店家招募說明會」，共有上、下午場等二場次，會中將詳盡說明活動內容及各項行銷方案，歡迎全市美食餐飲、美容美體美髮、百貨零售、觀光旅宿、運動休閒、各大商圈、市場及其他各產業公協會代表與會交流。

(中時 )