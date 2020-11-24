一款價格較低的新冠肺炎疫苖亦宣布高達9成防護力的好消息，令投資人更加看好經濟將迅速復甦的前景，此外，美國川普政府同意正式啟動拜登上任前的交接工作，亦為市場帶來提振，周二日經指數刷新逾29年來新高。

周二日經225指數大漲2.5%，為26,165.59點，終止連續3天的跌勢，並創下1991年5月來新高。

東證一部指數大漲2.23%，為1,765.91點，創下逾兩年新高。

疫苖試驗結果接連告捷，對經濟情勢敏感的能源股、地產股與金融股漲幅領先。

繼美國藥廠輝瑞與莫德納之後，英國藥廠阿斯利康周一宣布與牛津大學共同研發的新冠候選疫苗，其後期臨床試驗結果顯示平均防護率為70%，而最高有效保護率可達到90%，且此款疫苖的製造成本較低廉、且較容易配送，激勵全球股市大漲。

美國總統當選人拜登收到通知，可正式展開入主白宮的交接工作，以及拜登將指派聯準會前主席葉倫擔任財政部長的消息，都令市場信心大振。

東證核心30指數中，以全球最大晶圓製造公司信越化學漲4.98%，表現最強勁，其次為光學儀器製造商Hoya漲4.54%。KDDI Corp跌1.25%，日本電信電話跌1.20%，表現最疲弱。

(時報資訊)