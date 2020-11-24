包括頂級對沖基金和貨幣管理人的投資人目前皆下注比特幣，該虛擬貨幣將在一年內增五倍，來到10萬美元。

自從今年一月以來，比特幣已經上漲160%，強勁的機構投資人需求，以及Square和Paypal代替客戶買進追求其稀有性。

比特幣目前來到2017年12月史上高點的接近2萬美元。比特幣始於2011年，以零元開始交易，最近一次交易為約1萬8415美元，挑戰歷史新高。對沖基金投資長Estes表示，一年內從1.8萬到10萬美元並不過分，之前曾經看過比特幣一年漲10倍、20倍、30倍。 Estes預測比特幣在2021年底將來到10萬至28.8萬美元。Stack基金的加密指數研究主管Neo則預測，比特幣明年底將落在6萬到8萬美元之間。

隨著比特幣的衝高，亦帶動其他數位貨幣包括以太坊和瑞波幣(XRP)。市值僅次於比特幣的以太坊最新上漲7%，來到近兩年高位，過去三天更上漲25%。

交易員表示，在區塊鏈網路升級之前，以太坊受到增強需求的驅動，人們預期該12月初的升級將讓交易更快速和更安全。

第三大虛擬貨幣瑞波幣上漲22%，來到逾兩年的高位，瑞波幣在過去三天上漲75%。比特幣最近一次交易上漲1%，逼近2017年12月的1萬9666美元歷史高點。比特幣主要受到風險性資產需求的推動；在疫情期間，各國政府推出前所未有的刺激措施。隨著政府和央行的全面刺激模式，投資人也在尋找比特幣，因其認為可以抵抗通膨。

(時報資訊)