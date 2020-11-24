全球最大運動鞋用黏著劑製造商南寶(4766)下午舉行法說會，據統計數字顯示，歐美國家每人平均有6雙鞋，亞洲國家每人平均僅有3雙鞋，全球一線品牌及中國大陸一線品牌皆看好亞洲市場的成長機會，其中印度市場最被看好。南寶指出，疫情使得一線品牌的市占率增加，再加上成長趨勢不變，未來1~2年營運成長動態仍充沛。

另外，在特殊黏著劑方面，南寶採取產品組合調整、減少產品種類、儘量少樣多量生產。重點產品為衛材用膠、感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑、及木工用黏著劑。南寶新材料(淮安)股份有限公司將在今年12月開始生產，現已獲得筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件的訂單，皆為中國大陸的內銷訂單。

南寶2020年第3季毛利率、營業利益率及淨利率皆創下2018年第4季上市以來新高，單季毛利率增至29.8%，營業利益率為11.9%，淨利率為10.0%，每股盈餘為新台幣3.34元。

南寶第3季所有事業群營收皆較上季顯著成長，其中鞋材業務營收受惠於一線品牌需求恢復力道強勁。並且特殊黏著劑及建築與其他，這兩個事業群的營收較去年同期成長最多。由於嚴格的控制營業費用，第3營業費用較去年同期減少11%。

(時報資訊)