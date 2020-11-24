研究顯示，有高達85％病人接受2次酒精注射治療後不再復發。（曹婷婷攝）

50歲李女士脖子左邊有明顯腫塊，因吞嚥有異物感而到奇美醫學中心就診，因為不想開刀，經內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成建議使用「超音波導引下經皮酒精注射治療」，不需要開刀或住院就可以治療，3周後回診追蹤，脖子已看不出有腫塊。

甲狀腺囊腫俗稱「甲狀腺水泡」，是甲狀腺結節一種，但其中結節組成以液體為主，囊腫剛開始是因為一些不明原因造成出血，導致囊腫突然變大、有時也會伴隨著脖子疼痛，疼痛約1、2個星期後會漸漸消失，脖子腫大可能會一直持續，也可能稍微變小，甲狀腺囊腫約60至90％病人會在抽出液體後又復發原本囊腫大小。

美國甲狀腺學會建議反覆出現甲狀腺囊腫病人，可選擇「開刀」或「酒精注射治療」。根據研究顯示，高達85％病人平均接受2次酒精注射治療後不再復發。

葉美成表示，「超音波導引下經皮酒精注射治療」是在超音波導引下，經表皮用細針先抽除甲狀腺囊腫裡液體，注射高濃度酒精進入囊腫內數分鐘後，破壞囊腫內微血管再將酒精抽出，過程約1小時，治療後觀察30分鐘至1小時即可回家。

不過，對酒精過敏的人不適合該治療，其他症狀可能會有頭暈不適、畏寒、發燒或疼痛等症狀，少部分的人出現暫時發燒、畏寒或神經受損狀況，大部分都會恢復。甲狀腺結節組成如果是以固體為主的不適合酒精注射治療，固體為主的結節可以考慮開刀或甲狀腺結節射頻消融微創手術(Thyroid RFA)。

甲狀腺囊腫通常沒什麼症狀，除非囊腫已經大到外觀上看得出來且發生吞嚥困難、疼痛等問題才會發現，而甲狀腺囊腫多為良性，也有部分囊腫可能出現惡性細胞。葉美成表示，隨著醫療進步，現在甲狀腺囊腫已有許多非手術治療方式，可達到緩解症狀、不需住院、不留疤痕且恢復迅速效果。

(中時 )