遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》即(24)日起開跑【事前預約】雙重活動獎勵可取得：iPhone 12 Pro Max、超人氣吉祥物背飾「鴨霸好吃包」、獨家限量坐騎「象鼻鼻衝鋒車」、遊戲女神周邊「阿依琳抱枕」、限量周邊「黑龍無線充電盤」；官方特別與《新龍之谷》攜手推出【雙龍之力聯名活動】可取得兩款遊戲的獨家虛寶獎勵！此外，龍之谷IP漫畫【賢者的預言】同步於「台灣漫讀BOOK☆WALKER電子書平台」展開連載，每週更新三話、敬請鎖定！【頂尖測試】引發玩家熱烈回響，官方也特別公開【封測數據】與玩家一同分享，立即預約前往「阿堤依亞」大陸，冒險準備啟程！

《龍之谷：新世界》11月24日事前預約開跑！雙龍聯名、三大獨家獎勵放送！

《龍之谷：新世界》於11月24日14:00至上市前一天，開跑【事前預約】活動，於網頁完成資料填寫，可取得虛寶「鴨霸好吃包」；beanfun!會員完成事前預約，獨家加碼送「象鼻鼻衝鋒車」，還可參加「天選之人」抽獎活動，有機會抱回iPhone 12 Pro Max、「阿依琳抱枕」、「黑龍無線充電盤」等實體大獎！

官方特別與《新龍之谷》攜手推出【雙龍之力聯名活動】，完成兩項任務可取得兩款遊戲的獨家虛寶獎勵：

一、《龍之谷：新世界》新手禮包寶箱，開啟可取得「體力恢復藥水」*10、「一般復活書」*2、「坐騎抽獎券」*1。

二、《龍之谷：新世界》專屬稱號「ㄨ穿越異世界的保龍一族ㄨ」近距離傷害減少50、遠距離傷害減少50，非常實用的坦克型BUFF稱號。

三、《新龍之谷》聯動活動任務寶箱，開啟可取得「優雅九尾坐騎」*1、「兔兔時尚時裝兌換券」*1、「紀念稱號(30天)」*1、「飄揚樹鳥三件套」*1、「尊爵VIP(30天)」*1、「95跳級藥水」*1、「紀念稱號(永久)」*1、「瑟奇拉防具袋子」*1、「怨龍枝節鱗片」*350、「強化的阿堤依亞祕寶」*10、「列弗利溫點數」50,000點、「皎潔光輝武器兌換卷」*2。

《龍之谷：新世界》事前預約獎勵稱號

《龍之谷：新世界》事前預約送iPhone 12 Pro Max

龍之谷IP漫畫【賢者的預言】連載上線！

官方於11月24日起，於「台灣漫讀BOOK☆WALKER電子書平台」每週更新三話龍之谷IP漫畫【賢者的預言】，故事講述一名天才魔法師「安潔莉卡」在魔法村莊的魔法山脊闖禍而逃亡，流浪世界各地之後參加格鬥大會意外獲得冠軍，獎品卻是一隻奇怪的生物；另一方面，肩負著拯救世界重要任務的牧師「艾丹」，正與威脅世界的「龍之追隨者」不斷戰鬥，意外與「安潔莉卡」相遇，世界究竟能不能被拯救？

歡慶漫畫連載，官方同步推出四大活動獎勵：活動一、玩家於「BOOK☆WALKER」下載第1話電子書就送電子書特製書架；活動二、前一萬名下載第20話電子書可取得《龍之谷：新世界》紅鑽*100兌換序號；活動三、於「BOOK☆WALKER」購買活動指定電子書的前一千名，可取得《龍之谷：新世界》時裝抽獎券*2兌換序號；活動四、完成遊戲內上市指定活動前五千名，可取得BOOK☆WALKER電子書50元或100元抵用券。

《龍之谷：新世界》龍之谷IP漫畫-賢者的預言連載上線

封測數據獨家公開、神祕新職業創角數高達5成、「軟綿綿天使羊」坐騎超受歡迎！

感謝台港澳玩家對【頂尖測試】的熱情支持，官方特別公開【封測數據】與玩家一同分享，更多遊戲資訊請持續鎖定《龍之谷：新世界》官方消息！

※超人氣職業前三名：神秘新職業43%、牧師15%、弓箭手14%

《龍之谷：新世界》封測數據獨家公開_超人氣職業前三名

※玩家最愛的坐騎前三名：軟綿綿天使羊28%、胖嘟嘟的王冠豬27%、軟綿綿的筋斗雲11%

《龍之谷：新世界》封測數據獨家公開_玩家最愛的坐騎前三名

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