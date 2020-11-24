接近年底，中金公司對2021年投資進行展望分析，認為國產化，數位化，汽車智慧化是2021年大陸科技業發展3大投資主線，如說2020年是5G與雲端計算元年，2021年可能是大陸企業數位化的元年，認為國內市場加科創板紅利推動進口替代下，看好成熟工藝及海思替代等細分賽道，以及透過人工智慧及物聯網技術，助力傳統企業實現數位化轉型。

此外，汽車智慧化可能是未來十年電子元件廠商最大的增量市場，凸顯看好車用半導體，感測器，車機等多重發展機會。

具體在3大投資領域主線上，以國產化方面為例。據中金公司報告指出，在華為事件影響下，大陸A／H上市半導體板塊1到3季實現收入增長21％，板塊整體股價自年初至11月20上漲52.8％。

展望2021年，雖然華為需求下滑以及先進工藝設備進口受限，會導致上半年行業增速總體放緩。但科創板帶來的估值紅利正在吸引新創業公司不斷加入，認為在功率、類比、微處理器（MCU）、光學等製造端沒有瓶頸，且有廣闊下游市場，未來大陸企業有很大的發展空間。

(旺報 )