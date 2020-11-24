中部地區久旱不雨，火炎山猴群下山覓食，山下的柑橘果園成重災區。（蔡玉清提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山猴群跟著猴王下山覓食。（蔡玉清提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山猴群沿陡峭山壁上下山覓食，母猴協助小猴子攀爬。（蔡玉清提供／巫靜婷苗栗傳真）

長期以高倍數鏡頭觀察火炎山地理人文生態的在地居民蔡玉清，近日發現苗栗縣火炎山猴群，疑似因山區乾旱，糧食飲水缺乏，大白天就跑到山下果園吃橘子，猴子數量多達7、80隻，果園主人趕都趕不走非常無奈。防治猴害，農業處表示，農民可透過鄉公所向縣府申請架設電圍網補助。

中部地區因久旱不雨出現缺水危機，不只人類受影響，動物同樣面臨乾旱糧食、飲水缺乏，被迫轉移陣地覓食。蔡玉清指出，住在火炎山山區的猴群，疑似因山上食物來源不足，猴群跟隨猴王下山覓食，剛好山腳有柑橘果園，就成了牠們飽餐一頓的據點。

蔡玉清表示，猴王目測體重約上百斤，每次猴群下山都會有2、3隻猴子當「哨兵」負責警戒，猴群沿著陡峭的山壁爬下山，手腳俐落，母猴還會以接力方式抱小猴子上、下山，進入果園大快朵頤飽滿的柑橘，牠們也很聰明，看到果園有人就不過來，人一走馬上出現，很難抓。

他說，果園主人很低調，不願果園地點曝光，擔心民眾會好奇前往，會被猴群攻擊，不過正值柑橘產季，為了減少損失，園主正加緊採收，以免血本無歸。苗栗縣柑橘類今年可說命運多舛，先是遇旱災裂果、落果嚴重，如今又遭猴害，農業處表示，防治猴害，農民可向申請架設電圍網補助，降低損失。

(中時 )