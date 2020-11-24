不少基隆當地人一眼就認出這是哪家滷味，並表示「豆芽菜酸菜多是很可怕的通關密碼....」。(翻攝自臉書基隆人)

買滷味時通常會附贈蔥、酸菜等配料，然而因為成本關係，許多店家都會拒絕客人想要料多的請求，甚至請他們用錢買一包，但一名網友分享他到過的一家佛心滷味店，只要說出通關密碼，馬上霸氣加爆端上桌，驚呆原PO。

這名網友在臉書《基隆人》說，他只跟滷味店老闆講一句「『豆芽菜酸菜多』，謝謝」，結果端上來的竟然是滿滿一大盤豆芽菜跟酸菜，量多到連原PO點了什麼滷味都快看不到，只能隱隱約約看見旁邊的貢丸，直接加爆的帥氣讓原PO直呼「老闆就是霸氣，驚嚇指數破表！」

不少基隆當地人一眼就認出這是哪家滷味，「豆芽菜酸菜多是很可怕的通關密碼....」、「上次跟老闆說喜歡吃蔥，結果蔥堆得跟山一樣多」、「千萬不要和老闆說你要豆芽酸菜多一點，真的讓你吃得不要不要！」、「記得有一次東西送上來時老闆説拯救菜農活動消費就送一顆大顆高麗菜叫我帶回去」、「未看先猜是中山消防隊對面那家」。

(中時新聞網)