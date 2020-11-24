徐男在豐原三豐路廢棄老厝，屋外處處可見藍色塑膠桶。（陳淑娥攝）

駭人聽聞的雙桶屍命案，其中一名被害者是年僅16歲的蔡姓少女，日前相驗遺體，赫然發現已面目全非的少女遺體，還有1把剪刀直刺心臟、頭骨破裂，甚至還遭割頸；蔡姓少女父母離異，從小由父親帶大，當年失蹤報案協尋照片曝光，面容清秀，蔡父苦尋愛女3年，如今不但天人永隔，愛女還幾乎屍骨無存，讓人傷痛欲絕難以置信。

以男子徐德益為首的土地詐貸集團，3年來分別疑因懷疑旗下成員侵吞贓款、與掮客買賣糾紛，涉嫌持刀、開槍殺害16歲少女與54歲中年男子，再仿如黑道極刑，灌強酸、封水泥裝進塑膠桶棄屍。檢警日前接獲線報偵辦，上周在苗栗與台中搜出2具桶屍，初步查出應是已報失蹤的2人，但屍體腐蝕面目全非，仍須採集DNA鑑識身分；檢警逮捕徐等8嫌，6人收押。

日前檢察官會同法醫驗屍時，赫然發現少女的左胸部還插著1把剪刀、頭骨破裂，且脖頸部位還遭割傷；遺體還遭兇殘的桶屍手法處理，嚴重破壞，初步難以認定死因，法醫採相關檢體送法醫中心鑑定釐清死因、並確認身分。

據ETtoday報導，當時年僅16歲的蔡姓少女自幼父母離異，由父親一手帶大，單親的她國中叛逆，2017年逃家失蹤，蔡父報案協尋，當年協尋照片上的她，留著過肩長髮，容貌清秀。蔡父苦尋愛女3女，卻接到如此噩耗，悲痛不已。

(中時新聞網)